Piet Paulusma is weer thuis na vervolgoperatie

Toen Paulusma op zomervakantie was, werd hij met een acute blokkade in de dikke darm opgenomen in het ziekenhuis. Dat was eind juli.

Begin augustus mocht Paulusma naar huis, maar vorige week moest hij voor een vervolgoperatie weer naar het ziekenhuis. Die verliep succesvol en nu mag hij dus naar huis.

Paulusma hoopt dat hij snel weer het weer kan presenteren. Hij wordt nu op televisie vervangen door zijn dochter Martsje en op de radio door Jan Jonkman.