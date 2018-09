Een groene bijenstraat midden in het centrum van Leeuwarden

Afgelopen lente is er al een begin gemaakt met de aanleg van meer groen in de straat, en een systeem waarmee de planten op zo'n manier water krijgen dat je er niet veel werk van hebt.

Projectleider Eileen Blackmoor wil zo eigenlijk de hele stad aanpakken. Ook omdat het volgens haar in de toekomst alleen nog maar warmer zal worden. En dan is een groene stad, waar het relatief koel blijft, zeer belangrijk. Een BeeStreet is natuurlijk ook goed voor bijen. Want die kunnen wel wat hulp gebruiken. Ook in de stad en in de drukke winkelstraat.