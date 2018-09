Gosse van der Meer, avonturier op de fiets

China

Na vier weken Down Under wachtte het vliegtoestel naar China. Daar stonden twee ritten op het programma. "Ik had eerder al eens in China gereden. De organisatie kende mij dus al en zodoende sta je daar dan aan de start." Het leven was echter niet makkelijk. Van der Meer moest voornamelijk oppassen met het eten. "Mijn tas zat vol met blikjes tonijn en vlees. Dat roerde ik dan maar door mijn rijst. Groente kun je niet zomaar eten, want hoe hebben ze dat gewassen? Met kraanwater? Je weet het niet."

Van der Meer was een van de mensen uit een grote groep fietsers, die daar de koersen bij langs gaan. Een van hen werd al gauw ziek, een ander kon naar huis nadat hij van het buffet had gegeten. "Wij kwamen een keer langs een tankstation en daar lag fruit. Die man was binnen vijf minuten uitverkocht."