Jan Minno Rozendal naar Macedonië voor schrijfproject Oare Wurden

Het is niet voor het eerst dat een Friese schrijver voor Oare Wurden naar de Macedonische stad Bitola gaat: André Looijenga ging Rozendal voor. Verder waren Bart Kingma en Gerard de Jong in San Sebastián (Baskenland), Hein Jaap Hilarides in Maribor (Slovenië) en Karen Bies in Belmullet (Ierland). Het doel van een verblijf in het buitenland is het opbouwen van een literair netwerk. Het uiteindelijke werk wordt in het Engels en andere talen vertaald en gepubliceerd op de website van Oare Talen.