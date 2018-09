Eindfeest LF2018 wordt een 'mienskipsfeest' van een maand

Geen groot maar wel een lang feest

De organisatie is in de voorbereiding voor LF2018 druk bezig geweest met de vraag hoe ze dit Culturele Hoofdstadjaar zouden willen afsluiten. De conclusie was: wij moeten dezelfde sfeer creëren die ook op de eerste avond en de rest van het jaar in Leeuwarden was te voelen. Immie Jonkman is lid van het artistieke team van LF2018, en legt uit wat daar precies mee wordt bedoeld: "Bijvoorbeeld dat gevoel van het openingsweekeinde, daar zijn wij naar op zoek. Dat begon op vrijdag met Verhalen 2018, 'Winterjûnenocht' van Tryater. Overal in de provincie was het toen druk. Mensen luisterden naar elkaars verhalen. Op straat gonsde het."

Sjoerd Bootsma, die ook lid is van het artistieke team, over de lange afsluiter in november: "Zo willen we de samenwerkingen laten zien die er zijn ontstaan. En ook willen we de andere kant van Fryslân laten zien." Bootsma verwijst hier naar de openingsavond die op de landelijke televisie zorgde voor veel ophef. Met name de filmpjes over Fryslân konden rekenen op veel kritiek. "In de opgenomen fragmenten kwamen veel clichés langs zoals de Elfstedentocht en het fierljeppen. Niets mis mee uiteraard, maar wij zijn meer dan dat", zegt Bootsma. En dus wordt in november bij de ReOpening (zoals het eindfeest officieel zal worden genoemd) ingezet op jong talent.