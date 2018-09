Sloop zeventig huurhuizen in Burgum van start

Grotere woonkamer of bijkeuken

Bijna de helft van de mensen die woonde in de zeventig huizen die verbouwd zullen worden, keert later terug in de nieuwbouwwoningen. Ze konden kiezen tussen een grotere woonkamer en een bijkeuken. Voordat ze de nieuwe woning kunnen betrekken, wonen ze in tijdelijke huizen.

De sloop van de zeventig huizen gaat in fasen: de laatste huizen worden in december gesloopt. De eerste nieuwe woningen zijn in de zomer van 2019 klaar.

Ruim honderd andere huizen in Burgum van WoonFriesland worden ook aangepakt. Die worden onder andere energiezuiniger gemaakt. Met elkaar kosten beide projecten ruim 15 miljoen euro.