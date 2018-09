Ciganiks in de basis bij Cambuur in thuiswedstrijd tegen Telstar

Cambuur speelt vrijdag de thuiswedstrijd tegen Telstar. In de basisopstelling van de Leeuwarders is één wijziging: Andrej Ciganiks begint in de basis en daarom gaat Tyrone Conraad eruit. Ciganiks was de afgelopen wedstrijd op stap met Jong Letland, maar speelt door een schorsing maar één wedstrijd. Hij was dinsdag al weer terug in Leeuwarden. Voor de interlandweek stond Ciganiks ook in de basis van Cambuur en dat is de reden voor trainer René Hake om de Let ook nu weer in de basisopstelling op te nemen.