"Toren Scharnegoutum wordt hoe dan ook opgeknapt"

Het opknappen van de toren van Scharnegoutum gaat komend voorjaar hoe dan ook van start. Er is nog niet genoeg geld binnen om de kosten te dekken, maar volgens het kerkbestuur kan er niet langer mee gewacht worden. "We zetten het werk nu door want anders komt een deel van de leien mogelijk naar beneden", zo zegt de kerkrentmeester Pieter Jellema.