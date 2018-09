Constructieproblemen bij tussenvloer Friese Poort Sneek

In vijf lokalen van het schoolgebouw van ROC Friese Poort in Sneek staan stempels die het plafond ondersteunen. In de muren van de lokalen zijn scheurtjes gevonden. Die worden veroorzaakt door een constructieprobleem in het gebouw. Volgens locatiedirecteur Lineke Kleefstra levert het echter geen onveilige situaties op. "Ik ben er zeker van dat het hier 100% veilig is."