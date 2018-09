Man uit Oosthem wordt sinds een week vermist

De 22-jarige Patrick Koekebakker uit Oosthem wordt sinds 6 september vermist. Die donderdag is hij vanuit Almere-Haven in een motorboot het IJsselmeer op gegaan, mogelijk naar Heeg. De boot heet Clara en is wit, met een blauw doek achterop. Patrick Koekebakker is 1.90 meter lang, heeft een mager postuur en blond haar.