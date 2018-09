Telstar legt kaartverkoop voor wedstrijd tegen Cambuur stil

Voetbalclub Telstar heeft de verkoop van de kaarten voor de uitwedstrijd tegen Cambuur per direct stilgelegd. Reden is dat de club de veiligheid van de eigen supporters niet kan garanderen door de dreigende politiestaking. In overleg met Cambuur heeft Telstar het besluit genomen om de supporters die al een kaart hadden gekocht voor de wedstrijd een alternatief aan te bieden in het Cambuurstadion.