Brand in theater De Koornbeurs in Franeker

In De Koornbeurs in Franeker is donderdagmorgen even na negen uur brand uitgebroken. Dat zou op de bovenverdieping zijn. Het aanwezig personeel zag rook in het gebouw en rook een scherpe, penetrante lucht. De brandweerkorpsen van Franeker en Harlingen waren snel ter plaatse en hebben het pand ontruimd. Acht medewerkers moesten naar buiten. De brandweer heeft ook een hoogwerker ingezet.