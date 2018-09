"Taalnota is eerste stap naar meer Fries in gemeente Leeuwarden"

Bijelkaar brengen

In Leeuwarden is 25 procent van de inwoners Friestalig en in bijvoorbeeld het voormalige Littenseradiel 75 procent. Met de nieuwe nota wordt nu geprobeerd dat bijelkaar te brengen, zegt wethouder Feitsma. "Samen met de provincie zal er meer aandacht komen voor meertaligheid, en dus ook voor Fries in het onderwijs."

Bij de dienstverlening zal de gemeente de mensen voortaan ook in het Fries te woord staan, als ze daar om vragen. "Maar het is niet zo dat de telefoon ook automatisch in het Fries wordt opgenomen", aldus Feitsma. "Wij vinden dat we ons moeten aansluiten bij wat de meerderheid van deze gemeente spreekt en dat is het Nederlands."

Honderd talen

Naast het Nederlands en het Fries worden er in Leeuwarden zo'n honderd andere talen gesproken en natuurlijk het Stadsfries, het 'Liwwadders'.