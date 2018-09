Station Mantgum heeft nieuw, gedimd licht: als er iemand aankomt branden de lampen feller

Het is de bedoeling dat andere stations in Nederland volgen. De nieuwe verlichting van het station heeft dimmers. Als er geen beweging is, branden de lichten heel zacht. Als er mensen aankomen of op het station zijn, gaan ze feller branden.

Bij de opening van de nieuwe stationslichten waren bijna honderd mensen aanwezig, waaronder commissaris van de Koning Arno Brok, Arriva-directeur Anne Hettinga, directeur van stations ProRail Astrid Bunt en historicus Geert Mak. De inwoners van Mantgum zijn blij met het gedimde licht.