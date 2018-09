Station Mantgum heeft landelijke primeur met dimlicht

Mantgum is het eerste station in Nederland met gedimde lichten. Nadat architect Nynke-Rixt Jukema uit Mantgum met een aantal dorpsbewoners uit protest tegen de lichtvervuiling het licht op het station letterlijk uitdeed, heeft ProRail in overleg nieuwe led-verlichting geïnstalleerd. Die werd woensdagavond voor het eerst in gebruik genomen.