Theo Hiddema: "We zetten alle sluizen open, terwijl we de kraan juist dicht moeten draaien"

Het besluit dat de Armeense kinderen Lili en Howick in Nederland mogen blijven, is fijn voor broer en zus, maar een schande voor het Nederlandse rechtssysteem. Dat zei Theo Hiddema, Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie, woensdagavond bij IepenUP. "De politiek heeft zich laten beïnvloeden door een chanterende moeder die een hele industrie van linkse hulptroepen om zich heen heeft verzameld", verklaart Hiddema. Hij stak zijn mening niet onder stoelen of banken en betitelde de Nederlandse politiek als 'een poppenspel' en de Tweede Kamer 'met alle onzinnige commissievergaderingen is één groot theater'.