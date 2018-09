"Diepe scheuren in oever bij Heeg zijn niet gevaarlijk", Wetterskip laat ze zitten

Na een grondige inspectie bleek dat de situatie bij Heeg, bij de Diepe Sloot, het ergst was. Rayonbeheerders houden de zaak goed in de gaten, maar voor nu is de situatie ongevaarlijk. De scheuren waren soms wel negentig centimeter diep en twintig centimeter breed over een lengte van twee kilometer.

Het water gaat echter niet door de klei heen, waardoor het onderliggende veen niet wordt weggespoeld. Door de scheuren open te laten liggen, hoopt Wetterskip Fryslân te leren. Zeker is dat er niet meer zulke zware klei bij oevers zal worden gebruikt, zegt projectleider Niek Bosma van Wetterskip Fryslân.