Gevallen Franse ruiter uit Stormruiter maakt paard van hout

Hergaarden kwam de Franse ruiter Clement Mesmin dinsdag tegen in het WTC. Ze raakten aan de praat en Hergaarden vertelde over zijn houten paarden. Mesmin was zo enthousiast, dat hij graag een houten paard wilde maken van zijn eigen paard, dat in Frankrijk staat. Elke dag komt Mesmin bij Hergaarden thuis om daar aan zijn paard te werken. "He's a good teacher", vertelt Mesmin. Het houtbewerken doet hij samen met collega-ruiter uit de Stormruiter.