Nieuwe maatregelen getest om muizen ook in tijden van droogte te kunnen bestrijden

De proef wordt bij Vegelinsoard bij Joure gedaan. Die plek is gekozen, omdat de waterhuishouding daar moeilijk is. Veel grondwater loopt weg naar het vroegere Hornstermeer. Ook is het moeilijk om in de sloten eromheen genoeg water te krijgen, zodat het land echt onder water kan worden gezet. Als proef hebben de provincie, Wetterskip Fryslân en landbouworganisatie LTO Noord de handen ineen geslagen. Alle waterlopen in het gebied zijn zo aangepast, dat er genoeg water blijft staan om de muizen te kunnen bestrijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het afsluiten van duikers.

LTO Noord-bestuurder Peet Sterkenburg is blij met de proef: "Wetterskip Fryslân is er altijd om water af te voeren en om ons te helpen. Nu is het andersom en hebben wij hen nodig, omdat we juist aanvoer willen. We moeten kijken of dat goed en makkelijk te regelen valt."

Moeilijk is de operatie niet, maar wel duur, vertelt Niek Bosma van Wetterskip Fryslân. "Je moet goed nadenken voor je zoiets beslist. Nadenken of je dit überhaupt wel wilt. Er moeten veel aanpassingen worden gedaan aan duikers en buizen bijvoorbeeld. Ook moet je goed hekkelen om de sloten schoon te houden en om voor een goede doorvoer van water te zorgen. Het huidige bestuur van het Wetterskip moet bepalen of ze dat willen doorzetten."