Ouderen vaak slachtoffer van brand: staat de rollator dichtbij?

Senioren kunnen vaak minder snel ontsnappen, omdat alles nu eenmaal wat langzamer gaat. Zo horen ook minder goed, waardoor ze een waarschuwende rookmelder kunnen missen. Een oplossing daarvoor zou het koppelen van de rookmelder met de rookmelder van de buren kunnen zijn, zodat ook zij zijn gewaarschuwd.

De Friese brandweer oefent ook met de senioren. Eerst lichten ze de mensen voor en daarna gaan ze naar de slaapkamer. Mensen gaan op bed liggen en dan laat de brandweer de rookmelder afgaan. Dan moeten ze zo snel mogelijk zien te ontsnappen. Dan is het de vraag of de rollator binnen handbereik staat. Kunnen ze die meteen pakken? Of staan er spullen in de weg? Staat er iets voor de deur? De vluchtroute wordt op die manier grondig bekeken.