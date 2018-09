Maedeh mag blijven

Na zeven jaar wachten was er woensdag eindelijk goed nieuws voor Maedeh Rahimi. De vluchtelinge uit Afghanistan krijgt een verblijfsvergunning. Jarenlang woonde de familie Rahimi in het AZC van Burgum. In augustus dit jaar verhuisde het gezin naar Brabant. Na een moeilijke tijd was er eindelijk blijdschap toen hun advocaat vertelde dat de familie in Nederland mag blijven.