Afghaanse Maedeh mag na zeven jaar in Nederland blijven

Maedeh heeft het goede nieuws wel even gevierd. "Ik was alleen thuis met mijn zusje en we waren allebei blij. We vonden het alleen wel jammer dat dit niet eerder was gebeurd, want mijn broertje kon dit niet meemaken. Maar het was wel een moment dat we nooit meer vergeten."

Geen leven

Als ze was teruggestuurd, had dat volgens Maedeh ingrijpende gevolgen voor haar gehad. "Dan heeft verder leven geen betekenis voor je, als vrouw in Afghanistan. Je hebt hier geleerd hoe je als een vrouw kunt leven, maar daar heb je geen eigen rechten. Daar wordt alles voor je beslist en je kunt er geen stem hebben."