Nieuwe 'pianochallenge' voor Leeuwarder stationspiano

Prettig gevoel

"We vinden het belangrijk dat bezoekers van het station een prettig gevoel hebben wanneer zij het station bezoeken. De stationspiano speelt daar een belangrijke rol in. Daarnaast willen we iets terug doen voor de enthousiaste pianisten die dagelijks de stationshal opfleuren met hun muzikale klanken en daarom bedachten we deze wedstrijd voor Leeuwarden," zegt Anita Boonstra van de NS.

Explore The North is een stadsfestival in de binnenstad van Leeuwarden met muziek, literatuur, theater en beeldende kunst. De zesde editie is 22, 23 en 24 november.