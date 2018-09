LIVE: IepenUp met Theo Hiddema

Advocaat en Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema brengt al zijn hele carrière de gemoederen in beweging. De in Holwerd geboren Fries zit al veertig jaar in de advocatuur en dat blijft hij ook doen, ondanks dat hij nu Kamerlid is. Iedereen is welkom in Neushoorn om mee te praten. Het is verplicht om je ID-kaart te laten zien, maar live meekijken kan natuurlijk ook vanaf 20.00 uur via de livestream hierboven.

Forum voor Democratie

Voor 'Forum voor Democratie' pleit Hiddema onder andere voor het beperken van de instroom immigranten, meer directe democratie in de vorm van bindende referenda en het verlaten van de Europese Unie. Hiddema kwam in aanraking met FvD toen het nog een denktank was. Hij besloot zich kandidaat te stellen als Kamerlid op aandringen van Thierry Baudet.

Het partijkartel

In IepenUP wordt met hem over actuele zaken gediscussieerd. Hoe denkt Hiddema over immigratie en Europa? Natuurlijk komen ook 'het partijkartel', zijn jeugd in Fryslân, de gemeenschap en zijn blik op cultuur aan bod.