Sophie is met haar pony onderweg van Noord-Holland naar Twijzel

Wanneer Sophie en haar paard in Twijzel aankomen, is nog niet duidelijk. "Ik hoop zaterdag, maar het ligt eraan hoe Bella zich vrijdag voelt. Als ze heel moe is, wat ik trouwens niet verwacht omdat ze superveel energie heeft, dan plakken we er nog een etappe aan en komen we zondag aan", vertelt ze.

Wie Sophie en haar pony Bella wil volgen of steunen, kan terecht op Instagram, Facebook en YouTube via de naam SophieBella of op www.redeenpaard.nl.