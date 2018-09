Friese koeien krijgen wellicht eendenkroos als voer

Voor dit project werkt de boer samen met hogeschool Van Hall Larenstein. "Wij onderzoeken de randvoorwaarden en we proberen erachter te komen waardoor het eendenkroos hier gedijt. Groeit het niet goed, dan kunnen we aanpassingen doorvoeren, als dat nodig is", zegt Tsjippie Visser van Van Hall Larenstein.

In het krachtvoer dat de koeien nu krijgen, zit veel soja dat moet worden geïmporteerd. Eendenkroos kan op eigen bodem worden gekweekt. Het is veel duurzamer dan soja, vindt Postma.