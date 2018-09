Accolade vrijgesteld van verplichtingen Wet Natuurbescherming

Bij isolatie- of renovatiewerkzaamheden worden dieren zoals de dwergvleermuis en zwaluwen gestoord of weggejaagd. Daarom moeten corporaties zich aan de wet houden. Accolade krijgt echter tien jaar ontheffing voor deze regels onder een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

Accolade is alleen vrijgesteld als er maar een paar vogels of vleermuizen in de woningen zitten. Daarbij gaat het om 0,5 procent van het geschatte aantal dieren in Fryslân. Accolade moet er bovendien voor zorgen dat de dieren zo weinig mogelijk overlast hebben van het werk aan de huizen. Dat wordt bijvoorbeeld ingepland buiten de winterslaapperioden, het broedseizoen of de tijd dat de dieren jongen hebben. Ook zal Accolade ervoor zorgen dat de dieren na het werk een vervangende plek krijgen.

Blij met alle bewoners

Directeur Jeriça Hartholt van Accolade is heel enthousiast over de ontheffing. "We verbeteren en verduurzamen 60 tot 80 wooncomplexen per jaar. Onze huizen hebben naast huurders ook andere bewoners. Die koesteren we ook. Jaarlijks plaatsen we ruim 800 nestkasten voor vogels en vleermuizen. Zo houden we de populaties in stand. De ontheffing maakt onze processen eenvoudiger en overzichtelijker. Het levert een snellere doorlooptijd op van plan tot uitvoering."