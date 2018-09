Wie wordt Grutte Pier in nieuwe serie van Steven de Jong en Omrop Fryslân

Volgens de verhalen was Grutte Pier een grote vent. "Wij zoeken naar een beer van een vent, die ook nog kan acteren en dat zijn er niet zoveel", zegt regisseur Steven de Jong. "Daarom zoeken we ook buiten Friesland." Er wordt gezocht naar een grote, fysiek sterke acteur van minimaal 1.90 meter lang, die tussen de 30 en 45 jaar is.

Acht jaar

Het maken van de serie wordt verspreid over een periode van acht jaar. Steven de Jong, die al lang rondloopt met het idee voor een film of een serie over Grutte Pier, zal elk jaar één episode maken. In acht episodes wordt het levensverhaal van de Friese vrijheidsstrijder verteld. De serie zal te zien zijn bij Omrop Fryslân.

Mannen die voldoen aan de eisen van Grutte Pier, kunnen zich opgeven via www.gruttepier.tv. Opgeven kan tot en met 15 oktober.