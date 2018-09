Duo krijgt werkstraf voor bestellen van en betalen met vals geld

Het duo had in de zomer van 2016 samen met een minderjarige vriend geprobeerd vals geld uit te geven in horeca en winkels in Leeuwarden, Sneek en Bolsward. Verschillende ondernemers trokken aan de bel. Op Instagram hadden de verdachten posts gezien met veel (vals) geld als thema. "Dan ga je denken dat het normaal is en dan maak je domme keuzes", zei de Sneker.

De inwoner van Nijland was handig met computers. Achteraf beseften ze dat ze andere mensen gedupeerd hebben. Eén slachtoffer zat woensdag in de rechtszaal. Nadat ze werden opgepakt, hebben de verdachten drie dagen op het politiebureau doorgebracht. Dat maakte indruk: de inwoner van Nijland zei dat hij er kapot van was en dat hij spijt had.

In principe worden bij dit soort zaken gevangenisstraffen opgelegd, maar omdat het tweetal nog jong is, eiste de officier van justitie een werkstraf van 200 uren. De rechter ging daarin mee.