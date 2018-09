Supermarkt Wijnjewoude wordt niet weer opgebouwd: verkenning naar nieuwe winkel

Een groep vrijwilligers uit Wijnjewoude nam destijds het initiatief om de winkel alsnog voor het dorp te behouden. Bosch zag wel toekomst in die plannen, maar net voor de realisatie werd de winkel door de brand vernield. De ondernemer durft een grote investering voor een nieuwe winkel niet meer aan. Al helemaal niet omdat supermarktketen Spar heeft laten weten dat een nieuwe winkel op deze plek niet rendabel zou zijn

De werkgroep heeft begrip voor het besluit van Bosch, maar laat het hier niet bij zitten. Woordvoerder Marianne Hulsbergen denkt dat een jonge ondernemer wel kans van slagen heeft en zij zal binnenkort een plan presenteren voor het behoud van de supermarkt in Wijnjewoude.

"We zijn de mogelijkheden aan het verkennen", vertelt Marianne Hulsbergen. "Het is duidelijk dat Wijnjewoude wel een supermarkt wil. We steken er veel energie in om dat voor elkaar te krijgen. We willen een winkel waar je elkaar spreekt en ziet en waar je op de fiets of lopend heen kunt voor je dagelijkse verse boodschappen. Een winkel die past bij de sfeer van het dorp voor de langere termijn."