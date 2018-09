Balksters willen oude raadhuis meer open hebben

De toegang is beperkt tot trouwerijen en activiteiten van gemeente De Fryske Marren, terwijl het de pronkkamer van het dorp is. En dat zou anders moeten, vinden ze bij Balk Foarút, plaatselijk belang van het dorp. Gemeente De Fryske Marren wordt niets verweten, want het gebouw wordt onderhouden.

Voor het dorp zou het heel mooi zijn als de deuren vaker open kunnen. Niet alleen voor de Balksters zelf, maar ook voor toeristen. Concrete plannen zijn er niet. Al is er in het bestuur van Balk Foarút wel gesproken over een brasserij of in museumfunctie.

Mogelijk zou er een ideeënbus kunnen worden geopend samen met de gemeente. Die laat weten dat ze ervan op de hoogte zijn en dat ze bereid zijn om te praten over de toekomst van het raadhuis.