Schoolleiders voeren actie voor betere arbeidsomstandigheden

Voor directeur Egbert Schilstra van CBS de Stapstien in Kollumerzwaag gaat het niet alleen om deze beide zaken. Hij wil op deze manier ook nog eens aandacht vragen voor de omstandigheden in het huidige onderwijs: "Het is nog altijd lastig om personeel te vinden. Als er nu iemand ziek wordt, dan is het moeilijk om een vervanger te vinden."