Vermilion mag gas winnen bij Langezwaag

In april vorig jaar waard de gaswinning uit een van de putten stilgelegd, omdat de winning niet was beschreven in de plannen van Vermilion. In november trok het Staatstoezicht op de Mijnen dat besluit weer in, omdat de minister van Economische Zaken had aangegeven dat hij akkoord wilde gaan met een nieuw winningsplan. Daarin stond de winning wel beschreven. Vermilion maakte bezwaar tegen het stilleggen van het werk, terwijl de gemeente Heerenveen het niet eens was met het weer terugdraaien van het besluit.