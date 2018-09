Zorg over Harlinger monumenten bij zoutwinning: afspraken met Den Haag nodig

Wethouder Paul Schouten van Harlingen wil voorkomen dat er problemen ontstaan zoals in Groningen. Over andere mijnbouwplannen, eventuele schade en bewijslast moeten goede afspraken komen met de regering, zegt Schouten. Hij hoopt dat minister Eric Wiebes achter de pilot in Harlingen staat.

In Den Haag is woensdag een hoorzitting over de zoutwinning in het Waddengebied. Die zoutwinning kan invloed hebben op het verzakken van de bodem, en dus ook voor de honderden monumenten in Harlingen.