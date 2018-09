Knooppunt Joure: wanneer mag je er 130 rijden?

"Er staan inderdaad nog wat borden met 90 kilometer langs de weg", legt omgevingsmanager Dirk-Jan Lepstra uit. "Dat heeft te maken met de stroefheid van het asfalt. De weg is nog te glad, het duurt een tijdje voordat de bitumen het werk doen dat ze moeten doen." Voor de zomer is nog gemeten en toen was de weg nog niet stroef genoeg, dat kwam mede door de warmte. "Er moet dus nog genoeg verkeer overheen voordat de juiste stroefheid is behaald en dan kunnen de 90-kilometerborden weg. Tot die tijd willen we geen risico's nemen."

Nog een paar weken

Afgelopen week is opnieuw een stroefheidsmeting gedaan. "Als die resultaten er zijn en ze zijn gunstig, dan kunnen de borden weg." Lepstra denkt dat dat over een week of drie het geval is, maar hij houdt nog een slag om de arm.