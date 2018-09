Friese tijgers en koe genomineerd voor titel Dier van het Jaar

Bij de verkiezing Dier van het Jaar hoort een prijs van duizend euro. "We zijn heel blij met de nominatie", zegt Simone Schuls van Felida. "Als Sultan en Sayeeda winnen, zou dat echt een cadeautje zijn. We zouden het geld besteden aan de inrichting van hun nieuwe verblijf. Daar willen we een zwembad voor ze maken en hoge platforms voor ze bouwen. Vanaf zo'n hoog plateau hebben ze een goed overzicht, dat maakt ze zelfverzekerder." Het gaat zo goed met de beide tijgers, dat ze sinds een maand ook geregeld bij elkaar in het verblijf zitten. Het is de bedoeling dat ze uiteindelijk naar Lionsrock gaan, dat is in reservaat voor viervoeters in Zuid-Afrika.