Arriva-treinreiziger kan straks niet meer contant betalen

Arriva zegt dat er eerst uitvoerig onderzoek is gedaan. ''Mensen zijn steeds meer gewend om cashloos te betalen. Op onze stations in Limburg kan al langer niet meer met cash betaald worden. We hebben daar heel weinig klachten over gekregen", zegt een woordvoerder. De vervoerder wijst erop dat er in de bus van Arriva al sinds december vorig jaar niet meer contant kan worden betaald. "Daar sluit dit bij aan", zegt de woordvoerder. De maatregel gaat volgens Arriva pas in 2024 in.