Op de Grietenijdijk bij Bantega is een vrouw dinsdagavond gewond geraakt bij een aanrijding. Door nog onbekende oorzaak botste ze met haar auto tegen een tractor. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Grietenijdijk was lange tijd afgesloten voor het verkeer. De auto van de vrouw raakte zwaar beschadigd. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeluk.