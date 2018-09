Aangifte na lawaaiprotest van Prikkedam in Makkinga

De Prikkedam in Makkinga moest sluiten, nadat de gemeente Ooststellingwerf dwangsommen had opgelegd. Dat resulteerde op 26 augustus in een een lawaaiprotest op de Bercoperweg, voor het huis van mensen die klagen over het geluid dat van het crossterrein komt. Dat protest was volgens wethouder Bos geen gecoördineerde actie, maar het werk van individuen. De motorclub had zelf besloten te stoppen met de trainingen, na verschillende dwangsommen van de gemeente.