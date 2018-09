Achtkarspelen zoekt een 'vooruitstrevende en informele' burgemeester

Gerben Gerbrandy stopt per 14 januari 2019 als burgemeester van Achtkarspelen. Hij was van plan om met pensioen te gaan, maar stelt zich nu kandidaat als Eerste Kamerlid. "Hier had ik niet op gerekend", zegt hij. "Ik werd gebeld door de FNP. De partij had aan de leden gevraagd of ze ook kandidaten wisten, en blijkbaar ben ik genoemd. Dat is wel mooi. Maar dat wil niet zeggen dat het al gedaan is. Er is nog een lange weg te gaan."