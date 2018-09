Jeugd Niawier wil minder strenge regels bij dorpsfeest

"Het platteland verdient misschien wat een andere benadering dan een stad", zegt Aant Jelle Soepboer, een van de mensen achter de open brief. "Alle eer en lof aan de Admiraliteitsdagen, hoor, dat staat ook in de brief. Maar wij proeven wel een sentiment dat het platteland zegt: zo'n feest heeft meer vrijheid dan onze eigen feesten."

Jeugdroutes bij de optochten

Daarbij kijkt Soepboer onder andere naar de regels bij de optochten, die belangrijk zijn in de dorpen. "Als we zo'n optocht willen houden, krijgen we een korte mail terug: 'Jullie mogen niet over provinciale wegen rijden, alleen oversteken. Volgend jaar worden aparte jeugdroutes niet meer toegestaan.' Dan creëer je wel een bepaalde smaak, want de jeugd besteedt duizenden euro's aan een wagen, doet er een jaar zijn best voor, dus dan wil je dat ook in andere dorpen laten zien. Maar nu mag je het eigen dorp niet eens uit."