Eis: werkstraffen voor medewerkers hennepkwekerijen in Stellingwerven

De drie verdachten zijn een 36-jarige Sneker, een 51-jarige inwoner van Joure en een 61-jarige man uit Hoornsterzwaag. Zij hebben bijvoorbeeld elektriciteit gelegd en andere werkzaamheden verricht bij een wietplantage, die aanwezig was in Oosterwolde.

De politie kreeg de kwekerijen aan het eind van 2015 in het vizier. Een paar maanden later troffen agenten in een loods in Wolvega een wietplantage aan in een vrachtwagen die daar stond. In een ander gebouw werd nog een hennepkwekerij in aanbouw aangetroffen: in een loods aan Ploeggang stond een kwekerij met meer dan 300 planten.

Voor zijn vrouw

De 51-jarige Jouster werkte mee aan de hennepkwekerijen omdat hem een aantal planten waren toegezegd. Daarvan wilde hij soep maken, om de pijn van de ziekte van zijn vrouw te bestrijden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.