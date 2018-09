Stichting Bescherming Historisch Harlingen vraagt Tweede Kamer om pilot voor 'veilige zoutwinning'

De vaste Kamercommissie van Economische Staten in de Tweede Kamer houdt woensdag een hoorzitting over zoutwinning in Nederland. Naast Fryslân wordt er ook zout gewonnen in Groningen en Twente. Bodemverzakking als gevolg van zoutwinning verloopt vaak langzaam en is redelijk voorspelbaar, maar er kunnen volgens experts ook problemen ontstaan als een zogenaamde caverne - een ruimte in de bodem waar het zout wordt uitgehaald - later instort.

De politieke partijen in de Tweede Kamer willen proberen om over zoutwinning betere afspraken te maken om problemen, zoals bij de gaswinning in Groningen, te voorkomen.