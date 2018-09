Nieuw zorgcentrum Parkhoven geopend in Leeuwarden

Domotica

In het nieuwe centrum wordt gebruik gemaakt van zogenaamde domotica-technieken, oftewel de integratie van technieken en diensten in een woning. Bloembergen: "De domotica-techniek die wij hier gebruiken, is dat bewoners een polsband krijgen die is ingesteld met leefcirkels. Ze kunnen vrij bewegen door het gebouw op een veilige manier. Op plekken waar het minder veilig is voor de bewoners, betekent het dat een deur niet opengaat. Men wordt op een andere manier door het gebouw geleid. Dit is met name voor onze dementerende bewoners."

Het gebouw is verder energiezuinig en groen, en er is veel aandacht gegeven aan de binnentuinen.