10.000 euro boete voor festival Psy-Fi vanwege tenten op verkeerde plekken

Daarbij ging het over plekken die onder het Natura2000-gebied De Grote Wielen vallen. Afgesproken was dat daar vanwege schade aan de natuur niet gekampeerd zou worden. De festivalorganisatie zegt dat er anders niet genoeg plek was, maar dat heeft de rechter als niet-ontvankelijk verklaard.

Gezien het grote aantal tenten waar het om ging, zag de organisatie geen kans om die nog tijdens het festival te verplaatsen.