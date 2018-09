Friese kinderen gaan vaak uit zichzelf naar buiten

Volgens het onderzoek gaan vaders en moeders zomers vaak met de kinderen mee naar buiten. Ouders zijn zich steeds meer bewust van het belang van buiten spelen.

Veel vaders en moeders sturen hun kinderen geregeld naar buiten. Dat doen ze door een limiet in te stellen voor het televisie kijken of op de telefoon of tablet te zitten.

Volgens deskundigen is buiten spelen heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ze leren zelf contacten te leggen, op hun beurt te wachten, en om problemen op te lossen.