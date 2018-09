Jonge Leeuwarder Wytse Dijkstra uitgekozen voor opleiding 'wereldverbeteraar'

Veel deelnemers komen uit de politieke hoek, maar niet allemaal. Wytse Dijkstra uit Leeuwarden is meer een creatieveling. Hij heeft de Minerva Academie gedaan en is in 2017 afgestudeerd met een eigen festival: Radslag. Daar bracht hij muzikanten, festivalbazen en beleidsmakers dichter bij elkaar. Nu is hij een zzp'er voor verschillende projecten van Leeuwarden-Friesland 2018, projectleider bij podium Asteriks, met projecten als de stadsoase, PEEN en Creative Embassies en drumt hij in bands.

Het bureau BKB begon in 2000 met lessen in campagnevoeren, met name gericht op de politiek. Nu de belangstelling voor politiek onder jonge mensen afneemt, richt het bureau zich ook op (sociaal) activisme.