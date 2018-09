Leeuwarder stel moet 2,5 miljoen euro terugbetalen in witwaszaak Arville

De zaak Arville is het grootste afpakresultaat in een witwaszaak in Noord-Nederland tot nu toe. Bij politie-invallen in drie plekken, Leeuwarden, Assen en Gasteren, werd in mei 2014 een bedrag van 4,4 miljoen euro cash in beslag genomen. Verder werd er beslag gelegd op een woning, een loods, auto's en luxegoederen als kleding en juwelen. De partij cocaïne waarmee de man ruim negen miljoen euro voor betaalde, werd ook ingenomen en vernietigd.

Bij de bestrijding van de witwascriminaliteit is het doel van politie en justitie om zoveel mogelijk bezit van criminelen af te pakken.