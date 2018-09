Snakeware opent vestiging in Groningen

ICT-bedrijf Snakeware van Sneek opent ook een vestiging in de stad Groningen. Doel is om zo gemakkelijker ICT-talenten aan het bedrijf te binden. Het aanbod in Fryslân is te klein. Eerder opende Snakeware al in vestiging in Amsterdam. Net als in Groningen werken er zes mensen. Directeur Ate van der Meer sluit niet uit dat later ook nog naar mogelijkheden in andere studentensteden wordt gekeken. Met 45 man heeft het bedrijf zijn hoofdvestiging in Sneek en dat blijft zo.