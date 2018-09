Rubriek Fries Film Archief: Johan Hendrik Zerb

Vissen dansen in het water

Zerb maakte tientallen films in de jaren die volgden. "Na de vakantie ging hij dan een speciaal kamertje in om te monteren, sprak mijn moeder de teksten in en maakte hij geluidseffecten door bubbels te blazen in bad. Ook zocht hij dan muziek uit voor onder de films, waardoor het leek alsof de vissen dansten in het water," zegt Liesbeth. En zo maakten ze in 1962 Bouilabaise, een vilm met onderwateropnames aan de Franse Rivièra. De film won bij de Nederlandse Organisatie van Amateurfilmers in 1963 een tweede prijs. De film 'Onzin' won in 1964 de eerste prijs bij het NOVA.